Die Finanzabteilung muss Ihre Rolle in der digitalen Transformation noch finden. Was sind die wichtigsten Themen für CFOs? Wie gehen die Finanzchefs mit dem Umbruch um? FINANCE hat sich bei einigen Corporate-Finance-Experten umgehört.

1. Welche Rolle kommt der Finanzabteilung zu?

Nicholas Cox (Product Marketing Director EMEA bei Onestream):

„Innerhalb ihrer Unternehmen müssen CFOs und ihre Teams federführend in der Digitalisierung sein. Nur die Mitarbeiter in den Finanzabteilungen verfügen über das Wissen über kritische Systeme. Dieses Wissen ist vor allem dann hilfreich, wenn in der Geschäftsführung die Frage der Priorisierung gestellt wird. Viele Konzerne investieren bereits in Technologien wie Cloud-basierte ERP-Systeme sowie Cloud-basierte Plattformen zum Corporate Performance Management (CPM). Diese Systeme können unter anderem bei der Optimierung von Reportings und der Erstellung von finanziellen Abschlüssen helfen, zu einer besseren Planung und Vorhersage führen sowie mehr Einblick für Entscheidungsprozesse bieten.