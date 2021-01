15-Millionen-Finanzspritze für Fintech Compeon

Das Finanzportal Compeon bekommt eine Finanzspritze über 15 Millionen Euro. Wie das Fintech heute bekanntgab, beteiligen sich an der Series-C-Finanzierung drei neue Investoren. Neu dabei sind die europäische Venture-Capital-Gesellschaft Iris Capital, die Landesförderbank NRW-Bank sowie die Qatar Development Bank. Zusätzlich haben sich auch alle bestehenden Investoren, zu denen Tengelmann, B-To-V Partners und Dieter von Holtzbrinck Ventures gehören, an der Runde beteiligt. Einschließlich der neuen Runde konnte Compeo in den vergangenen vier Jahren rund 35 Millionen Euro einsammeln.



Die Plattform für Mittelstandsfinanzierung, die Kredite, Darlehen und Leasing sowie Factoring und andere alternative Finanzierungen vermittelt, will das frische Geld „weiter in Wachstum investieren und die Marktführerschaft konsequent ausbauen“, sagt Frank Wüller, Mitgründer und Geschäftsführer. Auf Anfrage von FINANCE konkretisiert ein Compeon-Sprecher: „Der Fokus liegt weiterhin auf der Weiterentwicklung unserer digitalen Plattform und der weiteren Optimierung der damit verbundenen Prozesse – insbesondere an der Schnittstelle zu unseren Partnern. Wir werden diesen Bereich ausbauen und weiter an schnellen, passgenauen Finanzierungslösungen für den Mittelstand arbeiten.“