Banken forcieren Pay per Use

Knapp drei Jahre liegt es zurück, dass die Commerzbank erstmals einen Pay-per-Use-Kredit arrangierte. Gemeinsam mit dem Werkzeugmaschinenhersteller Emag und dem Automobilzulieferer KMB Technologie legte die Bank 2018 eine nutzungsbasierte Finanzierung auf, bei der die Tilgungsrate an die Auslastung der Maschine geknüpft ist. Viele Nachahmer für diesen Ansatz hat die Bank seither aber nicht finden können.



„Das Modell kam zunächst nicht so an wie geplant“, räumte Dirk Thomas, Leiter Big Data Advanced Analytics bei der Commerzbank, kürzlich gegenüber der FINANCE-Schwesterpublikation DerTreasurer ein. Zum einen war die Technik zur Übertragung der Maschinendaten an die Bank noch nicht ausgereift, zum anderen mangelte es an Nachfrage seitens der Unternehmen.