Die Green Bonds des Jahres 2019

Grüne Finanzierungen – allen voran Green Bonds – haben in den vergangenen Jahren an Fahrt aufgenommen. Die Volumina steigen jährlich. In diesem Jahr wurden bis Ende November Green Bonds über rund 194 Milliarden US-Dollar begeben, wie eine Analyse der BNP Paribas zeigt. Rechnet man Sustainable und Social Bonds dazu, liegt das Emissionsvolumen sogar bei 245 Milliarden Dollar – ein Plus von 45 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.



Auch in Deutschland gab es in diesem Jahr einige interessante Green Bonds, also Anleihen, deren Mittel ausschließlich für nachhaltige Projekte genutzt werden. FINANCE hat für Sie die spannendsten Transaktionen zusammengestellt.