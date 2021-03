Georgsmarienhütte bekommt Staatshilfe vom WSF

Wie FINANCE aus Unternehmenskreisen erfahren hat, kam GMH in den ersten Corona-Monaten schwer unter die Räder. Infolge des Absatzeinbruchs ab März schrumpfte das Ergebnis derart stark, dass sich Georgsmarienhütte im Gesamtjahr 2020 operativ gerade noch so in den schwarzen Zahlen halten konnte. Nach Zinsen, Steuern und Sonderaufwendungen soll aber ein deutlicher Fehlbetrag entstanden sein, der voll auf die Eigenkapitalposition durchschlug.

Die stille Beteiligung des WSF schließt das entstandene Eigenkapitalloch jetzt wieder. FINANCE-Informationen zufolge hat sich auch die Eigentümerfamilie Großmann an dem Wiederauffüllen des Eigenkapitals beteiligt.

Details zur WSF-Finanzierung sind nicht bekannt. Die Tatsache, dass GMH die stille Beteiligung jedoch als Eigenkapital bilanzieren darf, lässt darauf schließen, dass die Laufzeit des Finanzierungsinstruments mindestens fünf Jahre beträgt.