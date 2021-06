Dadurch, dass das Papier ein Green Bond ist, dürfen die Gelder ausschließlich für nachhaltige Zwecke verwendet werden. Wofür werden Sie den Erlös einsetzen?



Wir wollen die Mittel zur Erneuerung und Erweiterung eines bereits bestehenden Wasserkraftwerks verwenden. Außerdem werden wir in den Ausbau des Stromnetzes in Österreich investieren, denn der Ausbau von erneuerbaren Energien kann nur gelingen, wenn die Stromübertragung – also das Netz – entsprechend umgebaut wird. Die Netzwende muss mit der Energiewende synchronisiert werden. Das geht in der öffentlichen Debatte immer etwas unter, ist aber elementar. Deshalb haben wir auch eine Kennzahl zu diesem Aspekt in unseren Sustainability-Link aufgenommen.



Wie ist der Sustainability-Link denn genau ausgestaltet?