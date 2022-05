Finanzierungen: Kinexon, Tui, Global Fashion Group

Kinexon sammelt 130 Millionen US-Dollar ein

Kinexon sammelt in einer Series-A-Finanzierungsrunde 130 Millionen US-Dollar ein. Angeführt wurde die Finanzierungsrunde von dem Private-Equity-Haus Thomas H. Lee Partners (THL). Michael Kaczmarek und Jim Carlisle werden für THL in den Kinexon-Verwaltungsrat einziehen. Co-Investoren sind Venture-Capital-Gesellschaften von BMW und Telekom. Beide Unternehmen sind schon Partner des 2012 gegründeten Unternehmens.

Das Münchner Unternehmen liefert Cloud-Software zur Erfassung, Optimierung und Automatisierung von Prozessen in den Bereichen Produktion, Logistik und Sport. Prominente Kunden des Unternehmens sind sowohl die FIFA als auch einige NBA-Teams, die die Software zur Analyse sportlicher Performance nutzen.

Die Mittel will Kinexon nutzen um „die Entwicklung seiner Automatisierungstechnologie zu beschleunigen und die Expansion in Nordamerika und Europa fortzusetzen“, heißt es in der Mitteilung des Unternehmens. Beraten wurde die Private-Equity-Firma THL bei der Transaktion vom Münchner Kirkland & Ellis-Team.