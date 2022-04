Finanzierungen: Symrise, 1Komma5Grad, Varta

Der Duftstoffhersteller Symrise platziert einen ESG-linked Schuldschein über 750 Millionen Euro. Die Emission hat fünf Tranchen mit einer Laufzeit von vier bis zehn Jahren. Drei Tranchen haben einen festen Kupon, während zwei variabel verzinst werden. Das Pricing lag dem Unternehmen zufolge am unteren Ende der Vermarktungsspanne.

Der Zinssatz des Darlehens ist an die Ökoeffizienz der Treibhausgasemissionen gekoppelt. Mit grünen Finanzierungen hat das Holzmindener Unternehmen bereits Erfahrung: Im Mai 2021 schloss der Duft- und Geschmackstoffhersteller einen nachhaltigen revolvierenden Kredit ab. Auch dieser Kredit in Höhe von 500 Millionen Euro ist unter anderem an die Ökoeffizienz der Treibhausgasemissionen geknüpft.

Begleitet wurde die Emission von der LBBW, der Landesbank Hessen-Thüringen und der Unicredit. Der Erlös soll für die allgemeine Unternehmensfinanzierung und für strategische Wachstumsinvestitionen genutzt werden. Symrise hat in diesem Jahr schon zwei M&A-Deals getätigt – die Käufe von Wing Pet Food und Schaffelaarbos.