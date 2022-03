Finanzierungen: Porsche, Roland Berger, CTS Eventim

Volkswagen will Porsche AG an die Börse bringen

Volkswagen plant einen Börsengang seiner Tochter Porsche AG. Das Unternehmen befindet sich laut einer Mitteilung von vergangenem Dienstag „in fortgeschrittenen Gesprächen“ mit der Porsche Automobil Holding SE über einen möglichen IPO der Porsche AG. VW und die Porsche Holding SE hätten bereits eine Eckpunktevereinbarung verhandelt. Die Porsche SE wird bei den Gesprächen von der Kanzlei Freshfields beraten.

Die Dachholding Porsche Automobil Holding SE ist mit 31,4 Prozent an dem Autobauer Volkswagen beteiligt und hält 53 Prozent der Stimmrecht an VW. Somit ist die Porsche Holding indirekt an der VW-Sportwagentochter Porsche beteiligt.