Finanzierungen: Tui, Uniper, Daimler Truck

Tui zahlt 700 Millionen Euro an Coronahilfen zurück

Der Reisekonzern Tui hat wie bereits angekündigt erste Coronahilfen an den Staat zurückgezahlt. Das Unternehmen hat Kreditlinien in Höhe von 700 Millionen Euro an die KfW überwiesen. Tui hatte insgesamt 4,1 Milliarden Euro Staatshilfe bekommen, 1,2 Milliarden Euro stammten aus dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds, den der Bund aufgelegt hat. Abzüglich der Rückzahlung liegen die liquiden Mittel bei Tui damit aktuell bei 3,4 Milliarden Euro.

Nach eigenen Angaben sei Tui gut aufgestellt für die Nach-Corona-Zeit, die Hannoveraner erwarten eine stabile Geschäftsentwicklung für 2022. „Durch die Kreditlinien des Bundes sowie der privaten Banken und den Beitrag unserer Aktionärinnen und Aktionäre haben wir die Tui sicher durch ihre schwerste Krise gesteuert“, kommentiert Tui-CEO Friedrich Joussen die aktuelle Entwicklung. Die Rückgabe der Staatshilfen sei ein „weiterer wichtiger Schritt zur Normalität und um die Tui wieder auf Wachstum auszurichten.“