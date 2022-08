Finanzierungsticker: Celonis, 50Hertz, Axpo, Clariant

Celonis sichert sich eine Milliarde

Das Münchener Start-up Celonis hat sich eine neue Finanzierung in Höhe von 1 Milliarde US-Dollar gesichert. Diese besteht aus der Erweiterung einer Series-D-Finanzierungsrunde in Höhe von 400 Millionen US-Dollar und einer freien Kreditlinie in Höhe von bis zu 600 Millionen US-Dollar. Die Finanzierungsrunde wurde vom Staatsfonds aus Katar angeführt. Zudem beteiligten sich neue Investoren wie Activant Capital und Neuberger Berman.

Der Kredit wurden mit einem Konsortium internationaler Banken arrangiert und kann innerhalb von fünf Jahren in Anspruch genommen werden, wenn sich beispielsweise Akquisitionsmöglichkeiten ergeben.

Goldman Sachs, HSBC Ventures, JP Morgan, Morgan Stanley Senior Funding, Citibank und Deutsche Bank fungierten hierbei als Joint Lead Arranger. Außerdem sind RBC Capital Markets, die Silicon Valley Bank, SMBC, Citizens, MUFG sowie die Bank of America Teil des Konsortiums. Mehr zu der Mega-Finanzierung des Software-Unternehmens lesen Sie in unserem aktuellen Artikel.

50Hertz begibt erneut Green Bond

Eurogrid, der Mutterkonzern von 50Hertz, hat einen Green Bond in Höhe von 750 Millionen Euro begeben, mit dem der für die Energiewende notwendige Netzausbau finanziert werden soll. Es ist schon der zweite Green Bond des Unternehmens.