Das steckt hinter dem Shortseller-Angriff auf Grenke

In einem offiziellen Statement weist Grenke Viceroys Vorwürfe „aufs Schärfste zurück“. Speziell die Unterstellung, das Cash existiere nicht, sei falsch. 849 Millionen Euro – also 80 Prozent der liquiden Mittel – hätten Ende Juni bei der Deutschen Bundesbank gelegen. Aktuell betrage das Guthaben dort 761 Millionen Euro. Die Bundesbank teilt gegenüber FINANCE mit, dass sie sich allgemein zu einzelnen Kundenbeziehungen nicht äußern kann.



Bei Wirecard lag der Fall anders: Dort lag ein Großteil des vermeintlichen Cashs bei ominösen Banken in Südostasien. In einem zweiten Papier hat Viceroy aber schon gekontert und behauptet, 60 Prozent des Geldes bei der Bundesbank seien Kundeneinlagen der Grenke Bank. Grenke will nun rechtliche Schritte in die Wege leiten.