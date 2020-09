IPOs: Kaltstart auch für Siemens Energy

Die abgespaltene Energietechnik-Tochter Siemens Energy hat bei ihrem Börsendebüt ein wechselhaftes Bild abgegeben. Kurz nach 9 Uhr lag der erste Preis für die Titel bei 22,01 Euro. Damit wurde das nun eigenständige Unternehmen mit rund 16 Milliarden Euro bewertet. Kurz darauf sackte der Kurs noch weiter ab, gegen Mittag nahm er dann aber Fahrt auf und stieg in Richtung 23 Euro.



Doch auch dieser Kurs ist eine Enttäuschung. Analysten hatten den Wert des Spin-offs im Vorfeld mit 20 bis 22 Milliarden Euro bemessen. Dies entspräche Kursen in den hohen 20ern. Als kritische Messlatte für einen erfolgreichen Börsenstart galten 25 Euro. Entsprechend verlor auch die Siemens-Aktie am Montagmorgen rund 3 Prozent auf 108 Euro.



Aufgrund der Abspaltung besteht der Dax an diesem Montag aus 31 statt 30 Titeln. Nach Handelsschluss wird Siemens Energy dann aus wieder aus dem Leitindex verschwunden sein. Siemens-Aktionäre erhielten für zwei Siemens-Papiere eine Siemens-Energy-Aktie automatisch ins Depot gebucht. Auf diese Weise trennte sich Siemens von 55 Prozent seiner Anteile. Die Münchener halten jetzt noch 35 Prozent, während knapp 10 Prozent beim Pensionsfonds des Technologiekonzerns bleiben. In näherer Zukunft sollen beide Position verkleinert werden, allerdings will Siemens mit rund 25 Prozent als Ankeraktionär an Bord bleiben.