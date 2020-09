Finanzierungen: Dürr, Hensoldt, Knaus Tabbert

Munich Re wird am Green-Finance-Markt aktiv: Der Rückversicherer hat erstmals in seiner Unternehmensgeschichte eine grüne Nachranganleihe begeben. Das Volumen des Green Bonds, der bis 2041 läuft, beträgt 1,25 Milliarden Euro. Der Zinskupon liegt bei 1,25 Prozent. Mit dem eingesammelten Kapital will Munich Re Projekte aus seinem „Green Bond Framework“ finanzieren. Dazu zählen unter anderem Eigen- und Fremdkapitalinvestitionen in erneuerbare Energien, nachhaltiges Transportwesen oder grüne Gebäude.



Der Bremssystemhersteller Knorr-Bremse legt sein Debt-Issuance-Programm mit einem Volumen von 3 Milliarden Euro neu auf und erhöht dadurch seine finanzielle Flexibilität. Die Deutsche Bank begleitet das Programm, das an der Luxemburger Börse notiert ist, als Arrangeur. Die Neuauflage des Programms ermöglicht es Knorr-Bremse, den Bondmarkt als weitere Finanzierungsquelle zu nutzen. Zuletzt hatte das Unternehmen 2018 eine Anleihe begeben. „Mit dem Debt-Issuance-Programm vergrößern wir unseren Handlungsspielraum kurzfristig und adäquat auf die COVID-19 Pandemie reagieren zu können.“, erläutert Finanzvorstand Markus Weber die Transaktion. Gleichzeitig könne Knorr-Bremse neue Wachstumschancen nutzen.



Der Gabelstaplerhersteller Kion hat eine neue Unternehmensanleihe im Gesamtvolumen von 500 Millionen Euro platziert. Eigenen Angaben zufolge war die Emission fünffach überzeichnet und stieß bei einem Kreis aus institutionellen Investoren sowie Fonds und Versicherungen auf großes Interesse. Dies zeige das Vertrauen des Kapitalmarkts in die „Unternehmensstrategie KION 2027“, kommentiert Kion-CFO Anke Groth. Die unbesicherten Anleihen haben eine Laufzeit bis 2025 und werden mit 1,625 Prozent verzinst. Durch die Transaktion diversifiziert der Gabelstaplerhersteller seine Finanzierungsstruktur. Mit den Erlösen will Kion bestehende Verbindlichkeiten vorzeitig refinanzieren und sein Fälligkeitsprofil der Fremdfinanzierung verbessern.