HTP macht Abstriche beim IPO von Knaus Tabbert

HTP muss Abstriche beim Börsengang seines Portfoliounternehmens Knaus Tabbert machen: Der Ausgabepreis der neuen Aktien liegt nur bei 58 Euro je Papier und damit am unteren Ende der Preisspanne. Ursprünglich waren 58 bis 74 Euro je Aktie anvisiert. Auch nach dem Börsendebut tritt der Wohnmobil-Hersteller am heutigen Mittwochvormittag auf der Stelle.



Am gestrigen Nachmittag kündigte das Unternehmen bereits an, dass der Börsengang kleiner ausfallen wird und weniger Aktien als geplant ausgegeben werden sollen. Statt der geplanten 4,945 Millionen Aktien wurden nun inklusive Greenshoe-Option 4,35 Millionen Aktien emittiert – davon sind 350.000 Aktien Primäraktien. Die Altaktionäre halten nach dem Börsengang noch 61,5 Prozent der Aktien. Im Streubesitz landen demnach 38,5 Prozent der Anteile, ursprünglich angepeilt wurden 48 Prozent.