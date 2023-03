2022 war in vielerlei Hinsicht ein Jahr zum Vergessen. Dieser Befund ist auch mit Blick auf die Aktivitäten deutscher Mittelständler am Kapitalmarkt zutreffend. Von Börsengängen ganz zu schweigen, wurden am KMU-Anleihemarkt 2022 laut Angaben der Beratungsgesellschaft IR.on gerade einmal 23 Emissionen registriert. Im Jahr davor waren es immerhin noch 30 gewesen. Das dabei platzierte Volumen sank gar um fast 50 Prozent auf 589 Millionen Euro.

Die enttäuschenden Zahlen sind natürlich ganz wesentlich den extremen Marktverwerfungen des vergangenen Jahres geschuldet. Für die Mittelständler, die den Weg an den Kapitalmarkt trotzdem gingen, gab es mehrere Gründe. Doch worauf gilt es für Mittelständler beim Wagnis Kapitalmarkt genau zu achten und wo lauern potentielle Fallstricke?