Wird Delivery Hero dieses Jahr Rendite liefern?

2011 gegründet, seit 2017 an der Börse, davon zwei Jahre sogar in der ersten Börsenliga Dax, und dennoch nicht profitabel: Delivery Hero ist in den vergangenen Jahren zwar extrem gewachsen, erzielt aber weiterhin keine Gewinne.

Der Betreiber von Online-Bestell- und -Lieferplattformen mit über 35.000 Mitarbeitern hat seinen Sitz mitten in Berlin. Obwohl sich der Unternehmenssitz in Deutschland befindet, ist Delivery Hero seit 2019 hierzulande nicht mehr aktiv.

Delivery Hero: aggressive M&A-Strategie

Seit Jahren arbeitet die Finanzabteilung auf Hochtouren, und das Unternehmen hat ein starkes Wachstum hingelegt. Speziell während der Corona-Pandemie hat der börsennotierte Lieferdienst einen Boom erlebt – das zeigte sich nicht nur in den Umsatzzahlen, sondern auch am Aktienkurs. Von 2020 bis 2021 stieg der Umsatz um 3,5 Milliarden Euro auf über 6 Milliarden Euro. Anfang 2021 erreichte die Aktie mit 145 Euro ihren Höchstwert. Das beförderte die Berliner sogar in die erste Börsenliga, dort waren sie von August 2020 bis Juni 2022.

Und während dieser Zeit war Delivery Hero immer weiter auf Shoppingtour. Im vergangenen Jahr erwarb der Essenslieferdienst zum Beispiel den spanischen Konkurrenten Glovo. Im März 2021 erfolgte die Übernahme des südkoreanischen Lieferdiensts Woowa für 5,7 Milliarden Euro. Delivery Hero liefert inzwischen in den Regionen Asien, Europa, Lateinamerika sowie im Nahen Osten und ist in über 70 Ländern aktiv.

Aufgrund der explodierenden Umsatzzahlen erwarten Investoren von den Berlinern, dass sie nun endlich Geld verdienen. Kommt dieses Jahr der Durchbruch?