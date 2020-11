Finanzierungen: AMS, VW, Asklepios

Die Gläubiger des 1. FC Kaiserlautern haben dem vorgelegten Insolvenzplan zugestimmt. Zuvor befand sich der Fußballklub in einem fünfmonatigen Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung. Die Sanierung basiert dabei auf dem Einstieg der regionalen Investorengruppe Saar-Pfalz-Invest, die Finanzmittel in Höhe von insgesamt 11 Millionen Euro zur Verfügung stellt und im Gegenzug rund 33 Prozent neuer Aktien des FCK erhält. Als Sachwalter fungiert Andreas Kleinschmidt von der Kanzlei White & Case.



Das Softwaretechnologieunternehmen Niiio Finance Group hat die Durchführung einer Kapitalerhöhung beschlossen. Insgesamt sollen bis zu 2,28 Millionen Aktien zu einem Bezugspreis von je 1 Euro bei Investoren platziert werden. Mit den frischen Mitteln will das Unternehmen sein Wachstum vorantreiben.



Der Wind- und Solarparkbetreiber Abo Wind plant die Begebung einer Unternehmensanleihe im Volumen von bis zu 30 Millionen Euro. Der neue Bond soll über eine Aufstockungsoption auf bis zu 50 Millionen Euro verfügen und im ersten Quartal 2021 emittiert werden, teilt Abo Wind mit. Die Laufzeit wird voraussichtlich bei neun Jahren liegen und der Zinskupon 3,5 Prozent betragen. Der Vertrieb der Anleihe wird über die GLS Bank mit Sitz in Bochum erfolgen. Die Erlöse aus der Emission will Abo Wind vornehmlich zur Finanzierung der Entwicklung und Errichtung neuer internationaler Wind- und Solarparks verwenden.



