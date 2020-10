So platzierte Asklepios-CFO Hafid Rifi den neuen Schuldschein

Den Erlös aus der Schuldscheintransaktion hat der Finanzchef, der seit 2016 bei den Hamburgern das Finanzressort leitet, bereits voll verplant. Ein kleiner Teil der Summe ist zur Rückzahlung einer Schuldscheintranche aus dem Jahr 2013 reserviert. Mit 687 Millionen Euro wird der Großteil aber für die vollständige Refinanzierung der Akquisitionsfinanzierung genutzt, die Asklepios für die Übernahme des Wettbewerbers Rhön-Klinikum aufgenommen hatte. Der M&A-Deal hatte Asklepios in der ersten Jahreshälfte häufiger in die Schlagzeilen gebracht, da sich der damalige Rhön-Großaktionär B. Braun heftig gegen die Übernahme wehrte.



Der Machtkampf, den Asklepios für sich entschieden hat, habe bei der aktuellen Schuldschein-Transaktion aber keine Rolle mehr gespielt. „Die Investoren haben da vor allem in die Zukunft geblickt: Was haben wir nun vor, wie geht es mit der Zusammenarbeit voran?“, sagt Rifi. Die beiden Unternehmen haben ein Post-Merger-Integration-Team mit Mitarbeitern aus beiden Einheiten damit beauftragt, das Zusammengehen voranzutreiben. Größte Chancen für Synergien sieht Rifi dabei bei der Materialbeschaffung und der IT. Er sieht aber auch erhebliches Potential zum Wohl der Patienten für eine konzernübergreifende Zusammenarbeit im medizinischen Bereich.