Finanzierungen: Fraport, Compleo, EWE

Der Hersteller von E-Ladesäulen Compleo ist nun an der Frankfurter Börse notiert. Das Unternehmen konnte insgesamt 900.000 neue Aktien im Rahmen einer Kapitalerhöhung zu einem Preis von je 49 Euro platzieren. Der Preis lag damit in der unteren Hälfte der Preisspanne von 44 bis 59 Euro. Compleo fließt demnach ein Bruttoerlös in Höhe von 44 Millionen Euro zu. Insgesamt bestand das Angebot aus 1,656 Millionen Aktien. Neben den 900.000 neuen Aktien aus der Kapitalerhöhung umfasste es zudem 756.000 Aktien aus dem Bestand der Altaktionäre.



Zum Börsenstart notierte das Papier mit 44 Euro deutlich unter dem Ausgabepreis, zog dann aber etwas an. Die Commerzbank fungierte bei dem Börsengang als Sole Global Coordinator und zusammen mit Oddo BHF als Joint Bookrunner. Rechtlich wurden die Konsortialbanken von der Kanzlei Noerr (Federführung: Laurenz Wieneke und Julian Schulze De la Cruz) beraten. Auch die Finanzberatung FAS begleitete Compleo bei dem IPO. Das Unternehmen plant, den angestrebten Nettoerlös zur Finanzierung seiner Wachstumsstrategie zu verwenden. Was Compleo-CFO Georg Griesemann mit dem Erlös genau vorhat, lesen Sie hier.