M&A-Deals: Gea, Roche, Osram Continental

Brita kauft den Gasabfüllungsdienstleister Filltech komplett. Wie der Filterhersteller aus Taunusstein mitteilte, übernimmt er alle 130 Mitarbeiter, zudem plant er den Ausbau des Standorts in Warburg. Der Kaufpreis der Transaktion, die noch die Genehmigung der EU-Kartellbehörde benötigt, wird nicht genannt. Filltech ist in zwei Geschäftsbereichen aktiv: der Abfüllung von handelsüblichen CO 2 -Kartuschen für Trinkwassersprudler und dem Bau industrieller Füllanlagen. Mit dem Zukauf greift Brita den britischen Konkurrenten Sodastream an: Filltech liegt nach Angaben der Taunussteiner im Segment der Füllungen in Europa auf Platz 2 hinter Sodastream.



Der Private-Equity-Investor Apax reicht das Spezialpharmaunternehmen Neuraxpharm weiter: Der Spezialist für die Behandlung von Erkrankungen des zentralen Nervensystems (ZNS) aus dem nordrhein-westfälischen Langenfeld geht an den britischen Finanzinvestor Permira. Der Kaufpreis ist nicht bekannt. Der Abschluss der Transaktion wird für das vierte Quartal dieses Jahres erwartet. Neuraxpharm deckt rund 80 Prozent des europäischen Markts für ZNS-Arzneimittel ab und erzielt mit rund 850 Beschäftigten einen Jahresumsatz von mehr als 460 Millionen Euro. Apax hatte das Langenfelder Unternehmen 2016 erworben. Das PE-Haus wurde bei dem Deal von der Wirtschaftskanzlei Linklaters (Federführung: Ralph Drebes) beraten.



Der Treasury-Management-Software-Anbieter (TMS) Bellin übernimmt den Bonner Softwareanbieter Much-Net. Der Zukauf erfolgt im Rahmen einer Nachfolgeregelung von Gründer und Eigentümer Nikolai Bukureschtliew, wie Bellin mitteilte. Mit der Übernahme baut der TMS-Spezialist aus Ettenheim sein Angebot im Bereich Risikomanagement aus: Much-Net bietet Software und Services für die Bewertung von Finanzinstrumenten an. Über finanzielle Details der Transaktion, die bereits abgeschlossen ist, wurde Stillschweigen vereinbart. Erst im vergangenen Juni wurde Bellin von dem US-Softwarehaus Coupa übernommen.



Der Spezialchemiekonzern Evonik will sich offenbar von seinem Babycare-Geschäft trennen: Wie die Nachrichtenagentur „Reuters“ berichtete, stellen die Essener die Weichen für eine Abspaltung des Geschäfts mit saugstarken Materialien und des Vorprodukts Acrylsäure, welche vor allem für die Produktion von Baby-Windeln benötigt werden. Die Vorbereitung dauere voraussichtlich sechs bis neun Monate – danach könnte das Evonik-Geschäft mit rund 800 Mitarbeitern verkauft oder in eine Partnerschaft eingebracht werden.



Der Private-Equity-Investor 3i erwirbt A-Z Gartenhaus mehrheitlich und investiert dafür rund 70 Millionen Euro in den Hamburger Onlinehändler. Im Rahmen der Transaktion investieren auch das Gartenhaus-Management und der Beirat in das Unternehmen, wie 3i bekanntgab. Die britische Beteiligungsgesellschaft will den Schwerpunkt der Hamburger nun auf die Erweiterung der Produktpalette in angrenzende Segmente und auf die Internationalisierung des Geschäfts legen. 3i-Partner Peter Wirtz sieht dabei „erhebliche Wachstumschancen in Nachbarländern wie Großbritannien, Frankreich, Skandinavien sowie Benelux“.



TLS Technik Spezialpulver wechselt den Eigentümer: Der Hersteller von Metallpulvern für den 3D-Druck aus Bitterfeld wird von dem Spezialchemiekonzern Altana übernommen. TLS soll künftig in die Altana-Tochter Eckart integriert werden, einem Hersteller von Effektpigmenten. Finanzielle Details werden nicht genannt, die Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Kartellbehörden. Der Deal soll im vierten Quartal dieses Jahres abgeschlossen werden. Die Düsseldorfer Kanzlei Hoffmann Liebs (Federführung: Julian Hoff) hat Altana bei dem Zukauf begleitet.



olivia.harder[at]finance-magazin.de