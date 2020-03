Finanzierungen: Covestro, Daimler, Vapiano

Auch der Oberflächenspezialist Nanogate benötigt staatliche Hilfe. „Um den Fortbestand des Konzerns zu sichern, beantragt Nanogate Finanzhilfen bei der Staatsbank KfW und plant erhebliche Kostensenkungen, unter anderem durch Kurzarbeit“, teilte das Unternehmen am vergangenen Donnerstag mit.



Das Solarunternehmen Enpal erhält eine Projektfinanzierung über 39 Millionen Euro. Der Konsortialkredit wurde von der ING arrangiert. Mit dem Geld will das Unternehmen sein Wachstum im deutschen Markt für Dachsolarzellen ausbauen. Simmons & Simmons hat die ING bei der Transaktion beraten.



Das Erndtebrücker Eisenwerk hat bestehenden bilaterale Finanzierungen refinanziert. Der neue Konsortialkredit hat ein Volumen von 308 Millionen Euro. Er besteht aus einer revolvierenden Kreditfazilität und einer Avallinie. Es ist der erste Konsortialkredit des Unternehmens. Er wird durch ein Konsortium aus Commerzbank, Deutsche Bank, Helaba, HSBC, Sparkasse Wittgenstein und Unicredit bereit gestellt. Das Unternehmen wurde bei der Transaktion von Herter & Co. als Sole Debt Advisor beraten.



Das Biotechnologieunternehmen Morphosys hat das Grundkapital durch Ausgabe von rund 907.000 neuen Aktien unter Ausschluss des Bezugsrechts erhöht. Die American Depository Shares mit einem Volumen von 150 Millionen US-Dollar wurden von Incyte Corporation gekauft. Das Investment von Incyte ist Teil eines Kooperationsvertrags der beiden Unternehmen. Morphosys wurde bei der Transaktion von Skadden (Federführung: Katja Kaulamo) beraten.



Die EU-Kommission bietet dem Pharmaunternehmen CureVac einen Kredit von bis zu 80 Millionen Euro, um die Entwicklung eines Impfstoffes gegen Corona zu unterstützen. Das berichtet die Nachrichtenagentur Reuters. Es soll um ein über eine EU-Garantie abgesichertes Darlehen der Europäischen Investitionsbank (EIB) gehen.



Nextbike, ein Anbieter eines Fahrradverleihsystems, will eine grüne besicherte Anleihe platzieren. Der Bond hat ein Volumen von 20 Millionen Euro und wird mit 5,25 Prozent verzinst. Emissionstag ist der 31. März. Nextbike arbeitet bei der Emission mit SDG Investments zusammen, einem digitalen Corporate-Finance-Haus für nachhaltige Investments. Über diese Plattform erhalten institutionelle Investoren Zugang zu Investmentmöglichkeiten, die sich an den Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen orientieren (SDGs). Nextbike orientiert sich zertifiziert an den Nachhaltigkeitszielen der UN.



Die Online-Bank Penta hat eine Finanzierungsrunde über 18,5 Millionen Euro abgeschlossen. Penta RTP Global, ABN AMRO Ventures und VR-Ventures sind als neue Investoren dazugekommen. Erneut investiert haben Finleap und HV Holtzbrinck Ventures.



Das Foodtech-Start-up Prolupin hat in einer Wachstumsfinanzierungsrunde einen zweistelligen Millionenbetrag eingesammelt. Mit dem Erlös will das Unternehmen expandieren und Potentiale im B2B-Markt erschließen. Die Runde wurde von Capricorn Partners aus Belgien und dem Wachstumsinvestor Novax angeführt. Zudem beteiligten sich Munich Venture Partners und Ecapital Entrepreneurial Partners. Bryan, Garnier & Co. agierte als exklusiver Berater für die Transaktion.