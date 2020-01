Finanzierungen: Delivery Hero, S Immo, Grover

Der Internethändler für Baby- und Kleinkinderprodukte, Windeln.de, hat Details zu seiner im September vergangenen Jahres beschlossenen Kapitalerhöhung bekanntgegeben. So soll das Grundkapital des Unternehmens durch die Ausgabe von rund 5,1 Millionen neuen Aktien auf bis zu 8,1 Millionen Euro erhöht werden. Der Bezugspreis wurde auf 1,20 Euro je Aktie festgelegt, was einem Bruttoerlös von maximal 6,2 Millionen Euro entspricht. Diesen will Windeln.de vor allem dazu nutzen, um seine derzeitige Liquiditätsposition zu stärken und den noch negativen Cash Flow des Unternehmens zu decken. Den Windeln.de-Aktionären werden im Rahmen eines Bezugsangebots rund 2,5 Millionen Aktien zu einem Verhältnis von 1:1,73 angeboten. Die restlichen neuen Aktien können von institutionellen Anlegern im Rahmen einer Privatplatzierung zum Bezugspreis erworben werden, teilt das Unternehmen mit. Die Online-Apotheke Bodyguard und der Online-Supermarkt Holland at Home haben demnach bereits Verpflichtungserklärungen zum Erwerb neuer Aktien abgegeben. Die Quirin Privatbank begleitet die Kapitalerhöhung.



Der Wiesbadener Immobilienprojektentwickler Traumhaus hat eine Kapitalerhöhung über rund 3 Millionen Euro abgeschlossen. 182.573 neue Aktien wurden zu einem Preis von 16,50 Euro pro Stück ausgegeben. Einen wesentlichen Teil der neuen Aktien hat dabei die Beteiligungsgesellschaft Elbstein über ihre Tochtergesellschaft HCK Wohnimmobilien erworben, wie Traumhaus mitteilte.



Oviva, ein Anbieter von Diabetes-Therapien, hat eine Series-B-Finanzierung in Höhe von 21 Millionen Dollar (rund 18,9 Millionen Euro) abgeschlossen. Als neuen Investor konnte das Unternehmen dabei den Schweizer Healthtech-Investor MTIP gewinnen, von dem die Runde angeführt wurde. Ebenfalls erstmals investierte Earlybird. Auch die bestehenden Geldgeber Albion VC, F-Prime Capital, Eight Roads Ventures und Partech sind an der Runde beteiligt. Das frische Kapital will Oviva für die technologische Weiterentwicklung und die Expansion in Europa verwenden.



Der Hersteller von Vliesstoffen Norafin hat seine Unternehmensfinanzierung neu strukturiert. Dazu hat das Unternehmen bestehende Kreditfazilitäten um mehrere Jahre verlängert, die Tilgungsstruktur sowie die Finanzkennzahlen neu strukturiert und diverse Bedingungen vereinheitlicht. Zudem ist eine Factoringlinie abgeschlossen worden, die Norafin zusätzliche Liquidität verschaffen soll. Begleitet wurde das Unternehmen bei der Transaktion von der Beratungsgesellschaft Network.



Die Banking-Plattform Kapilendo hat gemeinsam mit der Gastronomiekette L’Osteria die Platzierung des eigenen Angaben zufolge größten digitalen Wertpapiers in der Mittelstandsfinanzierung abgeschlossen. Insgesamt wurden dabei 2,3 Millionen Euro eingesammelt, wie Kapilendo nun mitteilte. Die Emission und der Eigentumsübertrag der token-basierten Anleihe erfolgten mithilfe eines von Kapilendo entwickelten Emissionsprotokolls auf Basis der Blockchain.



Der Münchener Turnaround-Investor Mutares prüft die Begebung einer vorrangig besicherten Anleihe. Das Papier soll ein Volumen bis zu 50 Millionen Euro und eine Laufzeit von vier Jahren haben. Pareto Securities wurde beauftragt, Treffen mit Investoren zu arrangieren. Ob die Anleihe letztlich begeben wird, hängt von den Marktbedingungen ab, teilte Mutares mit.



Der Markt für Mittelstandsanleihen ist 2019 im dritten Jahr in Folge gewachsen. Das zeigt eine Auswertung des Beratungsunternehmens IR.on. 35 Unternehmen haben im vergangenen Jahr 40 Mini-Bonds über insgesamt 1,36 Milliarden Euro platziert. Das Volumen liegt damit um 19 Prozent höher als im Vorjahr, die Zahl der neuen Bonds stieg um 14 Prozent. Die Mittelstandsanleihen locken Investoren im Niedrigzinsumfeld mit deutlich höheren Kupons als die Papiere der Großkonzerne. Der Durchschnittszins der emittierten Mini-Bonds stieg 2019 um 46 Basispunkte auf 5,57 Prozent. Der Markt, der vor einigen Jahren von einer Pleitewelle gebeutelt wurde, verzeichnete 2019 lediglich die Insolvenz eines Bond-Emittenten.