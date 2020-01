Delivery Hero besorgt sich Geld für Milliardendeal

Der Essenslieferdienst Delivery Hero lässt bei der Finanzierung nichts anbrennen: Wenige Wochen, nachdem die Berliner sich die Mehrheit an dem südkoreanischen Konkurrenten Woowa gesichert haben, sammelte das Unternehmen in der Nacht zum heutigen Donnerstag rund 2,3 Milliarden Euro am Kapitalmarkt ein. Dafür platzierte Delivery Hero zwei Wandelanleihen über insgesamt 1,75 Milliarden Euro und eine Kapitalerhöhung mit einem Erlös von 571 Millionen Euro.



Ursprünglich wollte Delivery Hero mit den Wandelanleihen nur 1,5 Milliarden Euro einnehmen. Doch der Konzern konnte aufgrund hoher Nachfrage mehr erzielen und platzierte zwei Tranchen mit einem Volumen von jeweils 875 Millionen Euro, anstelle der ursprünglich geplanten je 750 Millionen Euro. Die Tranche A wird halbjährlich mit einem Kupon von 0,25 Prozent verzinst, Tranche B mit 1 Prozent. Der anfängliche Wandlungspreis liegt bei beiden Bonds bei 98 Euro. Das entspricht einer Wandlungsprämie von 40 Prozent auf den Referenzpreis von 70 Euro. Die Delivery-Hero-Aktie war am Mittwoch bei rund 71 Euro aus dem Markt gegangen, am Donnerstagvormittag hielt sich der Kurs über der 70-Euro-Marke.



Die Barkapitalerhöhung bestand aus 8,1 Millionen neuen Aktien zu einem Preis von 70 Euro je Aktie. Das Bezugsrecht der Aktionäre war ausgeschlossen.