Finanzierungen: Leoni, Wefox, Encavis

Im Rahmen des M&A-Deals mit dem koreanischen Wettbewerber Woowa will Delivery Hero eine Kapitalerhöhung durchführen. Wie der Berliner Essenslieferant mitteilte, will er im Zuge der Kapitalerhöhung bis zu 40,1 Millionen neue Aktien ausgeben, was nach der Transaktion einem Aktienanteil von 17,5 Prozent entspricht. 31,2 Millionen Aktien will Delivery Hero dabei an die beteiligten Finanzinvestoren ausgeben, 8,9 Millionen Aktien werden innerhalb der nächsten vier Jahre an das Woowa-Management ausgeschüttet.



Die NRW Bank und die DekaBank haben einen digitalen Schuldschein über die Blockchain-basierte Plattform Finledger platziert. Das Volumen des Darlehens beträgt 5 Millionen Euro. Finledger wird gemeinsam von der DZ BANK, der dwp Bank, der Helaba und der DekaBank betrieben. Mit der NRW Bank hat erstmals ein Institut, das nicht Teil des Finledger-Projekts ist, die Blockchain-Plattform genutzt. Die Finledger-Komponente will die NRW Bank demnächst in die eigene IT-Infrastruktur einbauen. Andere Unternehmen sollen diese Plattform ab Mitte 2020 nutzen können, teilte die DekaBank mit.



Der Industriekonzern Hörmann Industries hat einen bestehenden Konsortialkredit refinanziert. Mit einem Bankenkonsortium bestehend aus Commerzbank, Helaba und der Oberbank unter Führung der SaarLB hat das Unternehmen den Kredit um weitere fünf Jahre neu abgeschlossen. Das Volumen wurde von 30 auf 40 Millionen Euro angehoben. Zudem hat Hörmann die Option, die Kreditlinie um weitere zwei Jahre zu verlängern. Die Verzinsung erfolgt variabel auf Basis des Euribor, wie der Konzern mitteilte. Im Juni hatte Hörmann Industries bereits eine Anleihe über 50 Millionen Euro begeben.



Die Banking-Plattform Kapilendo hat gemeinsam mit der Gastronomiekette L’Osteria eigenen Angaben zufolge die erste Mittelstandsfinanzierung über ein digitales Wertpapier herausgegeben. Bei der Finanzierung handelt es sich um eine tokenbasierte Anleihe, deren Emission und Eigentumsübertrag mithilfe eines von Kapilendo entwickelten Emissionsprotokolls erfolgt. Das Volumen der Finanzierung gibt Kapilendo nicht bekannt. Die Transaktion wird von der Rechtsanwaltskanzlei Lindenpartners (Federführung: Eric Romba und Robert Oppenheim) begleitet.



Die Hettich Holding, ein Hersteller von Möbelbeschlägen, hat zum ersten Mal einen digitalen Schuldschein über die Plattform Debtvision begeben. Begleitet wurde das Unternehmen von der LBBW. Die Laufzeiten der Tranchen des Schuldscheins liegen bei fünf, sechs, sieben und zehn Jahren. Das Gesamtvolumen beträgt 40 Millionen Euro, ursprünglich wollte Hettich nur 30 Millionen Euro einsammeln. Aufgrund der hohen Nachfrage von Investoren konnten einzelne Tranchen aber bereits nach zwei Tagen geschlossen werden, teilte Hettich mit.