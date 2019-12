M&A-Deals: Metro, Arriva, Lanxess

Gerry Weber hat einen neuen Aktionär: Im Rahmen einer Barkapitalerhöhung steigt die US-Investmentbank J.P. Morgan über ihr Vehikel J.P. Morgan Securities bei dem kriselnden Modehaus ein. Wie das Modeunternehmen mit Sitz in Halle bekanntgab, hat J.P. Morgan mehr als 195.000 neue Aktien vollständig gezeichnet. Damit beläuft sich die Gesamtzahl der Aktien auf aktuell 1.220.238 Stück. Die Kapitalerhöhung muss noch im Handelsregister des Amtsgerichts Gütersloh eingetragen werden, die Eintragung erwartet Gerry Weber „zeitnah.“



Sartorius übernimmt den israelischen Zellkulturmedien-Entwickler und -Hersteller Biological Industries für 45 Millionen Euro in bar. Der Pharma- und Laborzulieferer sichert sich „etwas mehr als 50 Prozent“ der Anteile aus dem Besitz der derzeitigen Eigentümer, dem Kibbuz Beit Haemek und der Beteiligungsgesellschaft Fortissimo. Zusätzlich hat Sartorius die Option, innerhalb der nächsten drei Jahre den Anteil um weitere 20 Prozent auszubauen. Der Deal soll noch im Dezember vollzogen werden.



Stada übernimmt das Pharmageschäft des ukrainischen Wettbewerbers Biopharma. Ihr Plasmageschäft führen die Biopharma-Gesellschafter allerdings wie bisher weiter, teilt der Arzneimittelhersteller aus Bad Vilbel mit. Das ukrainische Geschäft leitet der neue ukrainische Geschäftsführer Borys Labensky. Finanzielle Transaktionsdetails nennt Stada nicht. Die ukrainischen Behörden müssen die Übernahme noch genehmigen. Der Deal soll voraussichtlich im Dezember dieses Jahres abgeschlossen werden. Hinter Stada stehen die beiden Private-Equity-Investoren Bain und Cinven.



Könnte es doch noch zu einem Zusammenschluss von Siemens und Alstom kommen? Siemens-Chef Joe Kaeser schließt einen neuen Anlauf für eine Fusion der Zugsparte der Münchener mit dem französischen Wettbewerber nicht aus: „Eine solche Fusion würde weiter Sinn machen, aber wir können nicht mit dem gleichen Plan noch einmal nach Brüssel gehen, solange sich der gesetzliche Rahmen nicht ändert“, so Kaeser gegenüber der „Rheinischen Post“. Die EU-Kommission hatte die Fusionspläne der beiden Unternehmen aufgrund von Wettbewerbsbedenken im Februar dieses Jahres gestoppt.



Der Tickethändler CTS Eventim übernimmt 71 Prozent der Anteile an dem österreichischen Konzertveranstalter Barracuda Music. Zu finanziellen Transaktionsdetails macht Eventim keine Angaben. Im Rahmen des Deals, der bereits von den zuständigen Kartellbehörden genehmigt wurde, wird Barracuda Teil des Promoter-Netzwerks Eventim Live.



Das Lackieranlagengeschäft von Eisenmann soll einen neuen Besitzer bekommen: Wie die „F.A.Z.“ aus Finanzkreisen erfuhr, will der chinesische Maschinenbauer Sinomach über seine deutsche Tochter AE Industry das Geschäft des insolventen Anlagenbauers aus Böblingen übernehmen. Derzeit würden letzte vertragliche Details der Übernahme – wie eine einjährige Beschäftigungssicherung für die über 3000 Mitarbeiter von Eisenmann – verhandelt. Die Schwaben hatten im Juli dieses Jahres Insolvenz angemeldet – seit September steht das Familienunternehmen zum Verkauf. Die Randaktivitäten von Eisenmann sollen getrennt verkauft werden.



Die Münchener Beteiligungsgesellschaft Arcus erwirbt die Mehrheit an Lässig, einem Anbieter von Baby- und Kinderprodukten. Die geschäftsführenden Gesellschafter Claudia Lässig, Stefan Lässig und Karin Heinrich bleiben im Rahmen der Transaktion mit einem Minderheitsanteil rückbeteiligt. Der Kaufpreis oder die genaue Höhe der Beteiligung sind nicht bekannt. Arcus will bei dem südhessischen Unternehmen künftig gezielter in den Markenaufbau sowie den Ausbau des Onlinegeschäfts investieren.



Der Finanzinvestor Capvis trennt sich von seiner Mehrheitsbeteiligung an dem Medizintechnikhersteller Ondal aus Hünfeld bei Fulda. Käufer ist das Private-Equity-Haus IK Investment Partners. Wie viel Geld den Zürichern durch den Verkauf zufließt, ist nicht bekannt. Capvis hatte 2012 die Mehrheit an Ondal übernommen. Die Schweizer wurden bei dem Deal von der Investmentbank William Blair und der Anwaltssozietät Hengeler Mueller beraten.



Die Münchener Industrieholding Adcuram übernimmt die Mehrheit an der Steinel-Gruppe, einem Anbieter von Sensortechnik, Heißluftgeräten sowie Industriekomponenten. Verkäufer der Anteile ist der Geschäftsführer Ingo Steinel, der seine Position sowie eine „signifikante Beteiligung“ am Unternehmen behält, wie Adcuram mitteilte. Über weitere Transaktionsdetails haben die Parteien Stillschweigen vereinbart.



Die Münchener Digitalplattform Shift wird von dem US-Unternehmen Xometry übernommen, das einen Marktplatz für Produktionsdienstleistungen anbietet. Einem Bericht des „Handelsblatts“ zufolge wird Shift im Zuge der Transaktion in Xometry Europe umbenannt, der Firmensitz bleibt aber weiterhin in München. Zum Kaufpreis wurden keine Angaben gemacht. Zu den Kunden der Münchener gehören Bosch, BMW oder auch die Weltraumbehörde Nasa. Die Amerikaner wurden bei dem Deal von der Rechtsanwaltskanzlei Orrick (Federführung: Thomas Schmid) beraten.



Der Industriezulieferer Clyde Bergemann Power Group (CBPG) verkauft seine Zellstoffsparte an den US-Finanzinvestor Wynnchurch. Mit dem Deal folgen die Weseler ihrer Strategie, sich künftig auf das Kerngeschäft in der Kraftwerkindustrie zu konzentrieren. Weitere Details der Transaktion sind nicht bekannt.



