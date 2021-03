Nun hatte sich die Situation in den vergangenen Monaten aber wieder dramatisch verschlechtert. Der erneute Lockdown setzt dem Mode-Discounter schwer zu. In der Kasse fehlt bereits ein zweistelliger Millionenbetrag. Insgesamt hat die Firma im zweiten Lockdown nach eigenen Angaben nahezu 130 Millionen Euro an liquiden Mitteln verloren.

Nach der gescheiterten Landesbürgschaft stand vor einigen Tagen noch eine andere Rettung im Raum: FINANCE-Informationen zufolge waren die Bondholder bereit, ein Brückenkredit über 50 Millionen Euro zu stellen. Doch die Konditionen waren happig: Die geforderten Zinsen wären sehr hoch gewesen. Diese hätten laut einem Insider im „zweistelligen Bereich“ gelegen. Offenbar hat das Unternehmen nun eine andere Lösung vorgezogen.

eva.brendel[at]finance-magazin.de