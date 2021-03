NRW verweigert Takko die Landesbürgschaft

Nicht nur finanziell kommt Takko in Bedrängnis, auch auf der Personalseite ist der Textilhändler in Bewegung. So wechselte das Unternehmen im Januar seine Führung aus und hat derzeit nur interimistisch einen CEO und CFO. Karl-Heinz Holland, der vorher Vorsitzender des Takko-Beirats war, übernahm zunächst für Alexander Matschull, der Takko auf eigenen Wunsch hin verließ. Auch CFO Andreas Silbernagel lässt sein Amt aus gesundheitlichen Gründen bis auf Weiteres ruhen. Seine Aufgaben übernimmt interimistisch Ernst de Kuiper, der davor CFO und CIO des Möbelhändlers Leen Bakker war.

Takko ist nur einer von vielen Modehändlern, die durch die Coronakrise in Schieflage geraten sind. Galeria Karstadt Kaufhof, Escada, Gerry Weber und Adler sind nur einige Namen, die sich gerade einer Restrukturierung unterziehen müssen. Der Kreditversicherer Euler Hermes rechnet damit, dass die Modeindustrie jene Branche in diesem Jahr sein wird, die am meisten Insolvenzen wird verzeichnen müssen.

