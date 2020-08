Takko zahlt wieder Anleihezinsen

Auf der Anleiheseite zeigt sich die einsetzende Entspannung an den Kursen. Sie waren Ende Mai auf 20 Prozent des Nennwerts eingestürzt, mittlerweile liegen sie wieder bei über 70 Prozent. Auch Takkos Eigentümer Apax kann sich über die positive Entwicklung des Modehändlers freuen. Seine Verkaufspläne dürften aber kurzfristig vom Tisch sein, noch ist Takkos Situation zu fragil.



Vor Beginn der Corona-Pandemie hatte sich der Mode-Discounter wirtschaftlich gut entwickelt. Im vergangenen Geschäftsjahr stand das in der 40-jährigen Unternehmensgeschichte zweitbeste Ergebnis zu Buche. Takko galt als heißer Exit-Kandidat. Doch die Pandemie traf das hochverschuldete Unternehmen hart. Die Verschuldung ist noch eine Spätfolge des teuer erkauften Einstiegs von Apax im Jahr 2010.



Der PE-Investor soll jedenfalls in den Refinanzierungsgesprächen zuletzt die Zügel wieder an sich genommen haben. Und die dürften auch noch weitergehen, trotz verbesserter Liquiditätslage. Laut Moody’s hat Takko für seine Revolving Credit Facility einen Covenant Waiver erhalten. Der Covenant bezieht sich auf ein Minimum-Ebitda von 110 Millionen Euro. Das Ebitda lag laut Moody‘s in den zwölf Monaten vor Ende April allerdings bei 94 Millionen Euro. Moody’s rechnet damit, dass Takko sich einen Covenant Reset im Jahresverlauf sichern wird. Andernfalls wäre ein erneuter Riss des Covenants wahrscheinlich, so die Agentur.



