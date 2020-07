Einbruch am Schuldscheinmarkt

Die Coronakrise hat dem erfolgsverwöhnten Markt für Schuldscheine deutliche Schrammen zugefügt. Hielt sich der Markt bis Ende März noch einigermaßen stabil, kam es im zweiten Quartal zu einem Einbruch bei der Emissionstätigkeit – mit deutlichem Einfluss auf die Zahlen. So sank das Emissionsvolumen neuer Schuldscheine nach Zählung des Datendienstleisters Refinitiv, der diese Zahlen für das FINANCE-Schuldschein-Update erhebt, im ersten Halbjahr gegenüber dem Vorjahr um 34 Prozent auf 9,45 Milliarden Euro. Bis kurz vor Ultimo sah es sogar nach noch größeren Rückgängen aus. Doch dann platzierte Bosch-CFO Stefan Asenkerschbaumer in den letzten Tagen des Juni einen Jumbo-Schuldschein über 2 Milliarden Euro.



Dieser Deal wirbelte auch die League Tables des Schuldscheinmarkts kräftig durcheinander. Der LBBW, die Bosch an den Markt begleitet hatte, sicherte die Emission die klare Marktführerschaft mit einem Marktanteil von 28 Prozent. Am Ende des ersten Quartals standen bei der Landesbank aber noch 32 Prozent zu Buche. Rang Zwei belegt die Helaba mit 16 Prozent. Zum Aufsteiger avanciert dank Bosch die dort ebenfalls engagierte BNP Paribas, die sich im zweiten Quartal vom fünften auf den dritten Platz verbessern konnte – und ihren Marktanteil von 7 auf 13 Prozent.