Preisniveau am Schuldscheinmarkt zieht an

Am Schuldscheinmarkt gibt es nach wie vor Aktivität: In den ersten drei Monaten des Jahres 2020 wurden laut dem Datenanbieter Refinitiv Schuldscheine über 3,72 Milliarden Euro platziert – nur 4 Prozent weniger als zum Jahresauftakt 2019. Andere Marktanalysen sehen sogar ein etwas höheres Volumen als im vergangenen Jahr. Business as usual trotz Coronavirus-Krise also? Nicht ganz, auch in dem intransparenten Schuldschein-Markt hinterlässt die Pandemie spuren, wie das neue FINANCE-Schuldschein-Update zeigt.