Präventive Sanierung: Mit Plan durch die Restrukturierung

Auch wenn die Regelungen und das Verfahren für den Restrukturierungsplan insgesamt recht flexibel gefasst sind, so gibt es in der Praxis doch Einschränkungen: So können beispielsweise Forderungen von Arbeitnehmern sowie Rechte aus Zusagen auf betriebliche Altersversorgungen nicht im Zuge eines Restrukturierungsplans geregelt werden. Auch sind ursprünglich geplante Regelungen zur möglichen einseitigen Anpassung von Verträgen nicht Bestandteil des Gesetzes geworden.