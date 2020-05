5 Antworten zur präventiven Sanierung

Die präventive Sanierung – auch bekannt als präventiver Restrukturierungsrahmen – geht auf eine europäische Richtlinie zurück und soll bis Juni 2021 in deutsches Recht überführt sein. Noch können Unternehmen das Verfahren damit nicht nutzen.



Der zentrale Unterschied zur Regelinsolvenz und den Verfahren der Insolvenz in Eigenverwaltung: Die präventive Sanierung setzt bereits vor der Insolvenzreife an. „Ziel ist es, dass ein Unternehmen in einem frühen Krisenstadium Schritte der Sanierung geht und damit den Insolvenzfall verhindert“, sagt Steffen Reusch, Geschäftsführer bei BDO Restructuring. Dafür verständigt sich das Unternehmen mit seinen Gläubigern möglichst außergerichtlich auf zentrale Themen wie beispielsweise eine finanzielle Restrukturierung. „Insgesamt hat die präventive Sanierung als vorinsolvenzliches Verfahren eine deutlich geringere Eingriffsintensität als ein Insolvenzverfahren“, erklärt Reusch.