Aus diesen Gründen lehnt die KfW Kreditanträge ab

Ist ein Bescheid negativ, sind häufig die KfW-Kreditkriterien der Grund. Die meisten Anträge werden den befragten Restrukturierern zufolge abgelehnt, weil das Unternehmen die Kredit- oder Bürgschaftskriterien nicht erfüllen konnte. In 76 Prozent der Ablehnungen war dies ein Grund (Mehrfachnennungen möglich). So müssen die Unternehmen beispielsweise darlegen können, wofür die Mittel ausgegeben werden sollen – Dividendenausschüttungen oder die Tilgung alter Kredite können zur Ablehnung führen. Zudem dürfen die Unternehmen vor dem 31. Dezember 2019 keine Verluste erwirtschaftet haben, wenn sie sich für einen Hilfskredit qualifizieren wollen.



Auch die Risikoeinschätzung der Banken sorgte dafür, dass vielen Antragstellern der Kredit versagt blieb: 48 Prozent der Anträge scheiterten den Umfrageteilnehmern zufolge, weil die Bank den Risikoanteil nicht tragen wollte. In einigen Fällen hatte die Bank nach Einschätzung der Befragten kein Vertrauen in die Geschäftsführung (16 Prozent) oder die Gesellschafter ( 12 Prozent). In 24 Prozent der Fälle erhielten die Antragsteller keine Begründung für die Ablehnung. Die Bank ist dazu auch nicht verpflichtet. „Aber jedes Unternehmen, das die Augen offen hat, weiß, woran es gelegen hat“, sagt Restrukturierer Peeters.