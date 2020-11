Die Behrens-Pleite: Ein Bärendienst für Private Debt

Was ist zwischen dem 27. Oktober (alles wird gut) und dem 9. November (ähm, jetzt könnte es vielleicht doch ein bisschen eng werden) passiert? Welche „wesentlichen Vertragsinhalte“ haben sich in so kurzer Zeit so drastisch verändert? Pikant – und leider ebenfalls typisch für den Mini-Bond-Markt ist, dass sich das Unternehmen – auch auf mehrfache Nachfrage hin – hartnäckig weigert, das für seine Bondholder nicht ganz unwichtige Thema Insolvenzantrag zu erläutern.

Die letzten zwei Wortmeldungen des Unternehmens waren: Schuldzuweisung an den Debt-Fonds und die Insolvenzanmeldung. Seitdem: Funkstille. In der Pressemitteilung zum Insolvenzantrag schreibt Behrens wörtlich: „da keine Einigung über wesentliche Vertragsinhalte gefunden werden konnte “. Heißt: Der Debt-Fonds ist schuld. Aber ist er das auch? Behrens schreibt in der Pressemitteilung nicht, welche Vertragsinhalte der Knackpunkt gewesen seien, und auch der Debt-Fonds Patrimonium will sich dazu nicht äußern.