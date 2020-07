Kanzlei wirft Bafin Amtsmissbrauch im Wirecard-Fall vor

Die Kanzlei Tilp, die auf Bank- und Kapitalmarktrecht spezialisiert ist, hat vor dem Landgericht in Frankfurt am Main eine Amtshaftungsklage gegen die Finanzaufsichtsbehörde Bafin eingereicht und strebt ein Musterverfahren an. Die Anwälte werfen der Behörde „jahrelangen Amtsmissbrauch“ im Fall Wirecard vor. Das Kontrollorgan habe „leichtfertig ihre gesetzlichen Pflichten zum einen zur Aufklärung, Verhinderung und Anzeige von Marktmanipulationen und zum anderen zur richtigen, vollständigen und nicht irreführenden Information der Öffentlichkeit und des Kapitalmarktes verletzt“, teilt die Kanzlei in einer Mitteilung mit.



Die Behörde selbst wehrt sich gegen die Vorwürfe: Auf Nachfrage von FINANCE teilt sie mit, die Bafin teile die von der Kanzlei Tilp geäußerte Rechtsansicht ausdrücklich nicht, sie habe leichtfertig ihre Pflichten zur Aufklärung und Anzeige von Marktmanipulationen und Information verletzt. Sie sei sämtlichen Hinweisen, die sie erhalten hat, pflichtgemäß nachgegangen.



Die Bafin gibt in ihrer Stellungnahme zudem an, Amtshaftungsansprüche von Dritten seien gegenüber der Bafin ausgeschlossen. Auch ein Musterverfahren nach Kapitalanleger-Musterverfahrensgesetz sei nicht möglich.