Wirecard und der plötzliche Abstieg der DPR

2015 war die Welt für die Deutsche Prüfstelle für Rechnungslegung (DPR) noch in Ordnung: Zu ihrem damals zehnjährigen Bestehen gratulierte der damalige Bundesjustizminister Heiko Maas überschwänglich: „Die hohe Zahl der abgeschlossenen Prüfverfahren zeigt eindrucksvoll, wie wichtig diese Einrichtung für Qualität und Transparenz in der Rechnungslegung ist.“ Und weiter: „Die Prüfstelle wird auch in Zukunft mit ihrer wertvollen Arbeit das Vertrauen des Kapitalmarktes in die Richtigkeit der Rechnungslegung stärken.“



Heute, fünf Jahre später, klingen diese Sätze wie Hohn, denn plötzlich steht die „Bilanzpolizei“ vor dem Aus: Das Bundesjustizministerium hat seinen Vertrag mit der DPR von einem Moment auf den anderen gekündigt. Vorangegangen war der Bilanzskandal bei Wirecard: Der Abschlussprüfer EY hatte das Testat verweigert, weil er keine ausreichenden Belege für 1,9 Milliarden Euro auf Treuhandkonten in Asien finden konnte.