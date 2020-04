Lufthansa schafft es nicht mehr aus eigener Kraft

Die massiven Verluste drücken die Liquidität des Konzerns. Mitte März füllte die Airline ihre Kassen noch mit gezogenen bilateralen Kreditlinien und kurzfristigen Darlehen um 900 Millionen Euro auf. Aktuell weist die Lufthansa daher zwar noch 4,4 Milliarden Euro an flüssigen Mitteln auf. Aber: Angesichts des Geschäftsausblicks, bestehender Verbindlichkeiten in Milliardenhöhe aus Lieferungen und Leistungen und aus Kundenanzahlungen für Tickets mittlerweile stornierter Flüge sowie anstehender Rückzahlungen von Finanzverbindlichkeiten, gehe man „von einem deutlichen Rückgang der Liquidität in den nächsten Wochen aus“.