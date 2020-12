Structured FINANCE 2020: Digitales Experiment geglückt

Besonders stark genutzt wurde das zentrale Element der physischen Structured FINANCE, die Roundtables. Diese wurde in die digitale Welt in Form interaktiver Webinare übersetzt – über Chat-Funktionen und TED-Umfragen wurden die Teilnehmer möglichst stark eingebunden. Die Roundtables erfreuten sich je nach Thema großer Beliebtheit. Einzelne konnten in der Spitze bis zu 300 Teilnehmer anlocken – mehr als auf jeder Präsenzveranstaltung.

Thematisch drehten sich viele Roundtables um das Thema Coronavirus und die Folgen für die Finanzabteilungen. Prominent berichteten etwa die Automobilzulieferer Bosch und ZF, wie sie sich finanziell für die Ausnahmesituation gerüstet haben. Die Fresenius-Treasurer referierten, wie die Coronakrise den internen Stellenwert des Treasury-Teams hervorgehoben hat. Die Aufgabe des Treasury sollte es nicht sein, Daten in den operativen Einheiten zu sammeln, sondern mit validen vorliegenden Daten strategische Entscheidungen zu treffen, postulierte die Fresenius-Treasury-Chefin Sara Hennicken.

Ganz eng mit den Corona-Lehren verbunden sind weitere Digitalisierungsschritte im Finanzbereich. Auch diese standen in vielen Roundtables zur Diskussion, wie etwa die nächsten Weiterentwicklungen bei digitalen Signaturen. Gerade in diesem Bereich mussten die Finanzabteilungen im Frühjahr oft noch improvisieren. Ein dritter Schwerpunkt war Green Finance. Nachhaltige Finanzierungen, das ist inzwischen klar, haben der Pandemie getrotzt.