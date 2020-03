Wie belastbar ist das Leoni-Gutachten?

Der kriselnde Automobilzulieferer Leoni hat seine finanzierenden Banken vorerst an Bord gehalten: Ein Sanierungsgutachten nach IDW S6 habe die Sanierungsfähigkeit und die Durchfinanzierung bestätigt, ließ das Nürnberger Unternehmen mitteilen. Dieses hatten die kreditgebenden Geldhäuser zur Bedingung gemacht, um weitere 200 Millionen Euro als zusätzliche Liquidität bereitzustellen.



Das Gutachten beruht auf einem Konzept zur Restrukturierung, das Leoni mit externen Sachverständigen für die Jahre 2020 bis 2022 ausgearbeitet hat. Dieses knüpft an das bereits in der Umsetzung befindliche Performance-Programm „Value 21“ an.



„Das vorliegende Gutachten gibt uns, unseren Mitarbeitern und allen unseren Partner zusätzliche Sicherheit und bestätigt, dass wir uns mit unserem Perfomance - und Strategieprogramm Value 21 auf dem richtigen Weg befinden“, sagte Leoni-CEO Aldo Kamper. Mit Hilfe des Programms will Leoni bis 2022 jährliche Kosteneinsparungen in Höhe von 500 Millionen Euro realisieren.