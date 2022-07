Deutsche Bank verliert Tammo Buennemeyer an Morgan Stanley

Prominenter Neuzugang bei Morgen Stanley: Der Investmentbanker Tammo Buennemeyer übernimmt als neuer Managing Director das globale Technologie-Team der US-Amerikaner mit Sitz in Frankfurt. Buennemeyer kommt von der Deutschen Bank, wo er zuletzt als Head of Technology das Geschäft mit Technologiekunden für den deutschsprachigen Raum verantwortete.

Seinen Kunden dürfte Buennemeyer auch künftig verbunden bleiben, denn auch bei Morgan Stanley wird der Banker das Geschäft mit Technologiekunden im DACH-Raum leiten. Die Deutsche Bank hatte den 45-Jährigen im Mai 2020 von der Investmentbank Greenhill geholt, um ihre Investmentbanking-Aktivitäten in den Feldern Technologie und Fintech auszubauen. Vor seinem Start bei Greenhill 2014 war Buennemeyer 11 Jahre für JP Morgan in Frankfurt und London tätig, wo er seine Karriere 2002 begann.

Morgan Stanley will in Deutschland wachsen

Mit der Rekrutierung von Tammo Buennemeyer treibt Morgan Stanley sein angepeiltes Wachstum in Deutschland weiter voran. Die US-Bank hat 2021 nach eigener Aussage ein Rekordjahr verzeichnet und will auch in diesem Jahr ihre M&A– und Kapitalmarkt-Teams personell aufstocken.

Im Januar hatte die Investmentbank Sara Woerner als neue Head of Equity Execution für den Kontinent von Goldman Sachs zurückgeholt. Vor dort kam im vergangenen August bereits Christoph Haenschel, der seitdem den Bereich „Fixed Income Capital Markets“ bei Morgan Stanley leitet.

Alles zum Thema Banker-Wechsel Das deutsche Firmenkundengeschäft ist hart umkämpft, Spitzenposten im Corporate Banking sind es ebenfalls. FINANCE sammelt die spannendsten Banker-Wechsel für Sie. Mehr lesen

Buennemeyer, der als Spezialist für den Technologiesektor gilt, passt damit in das aktuelle Beuteschema der US-Bank, die nach eigener Aussage im „Hiring-Modus“ ist. Dabei setzt Morgan Stanley jedoch nicht auf die Abwerbung großer Teams von der Konkurrenz, sondern ist vornehmlich auf der Suche nach Spezialisten für bestimmte Branchen, wie der deutsche Chef-Investmentbanker Johann von Wersebe im April im Gespräch mit FINANCE erläuterte. „Tech, Healthcare, Industrials – da ist Morgan Stanley zu Hause, und dort wollen wir weiter aufstocken.“

thomas.holzamer[at]finance-magazin.de