Alvarez & Marsal befördert Patrick Siebert zum Co-Leiter Deutschland

Auch das Schweizer Restrukturierungsgeschäft wurde gestärkt: Nachdem A&M im vergangenen Jahr in Zürich seinen ersten Schweizer Standort eröffnete, wurde Alessandro Farsaci im Sommer dafür als Managing Director eingestellt. Er war vorher bei KPMG. Zusätzlich eröffnete A&M Anfang diesen Jahres ein neues Büro in Düsseldorf und zählt damit neben München, Frankfurt und Hamburg nun vier Standorte in Deutschland.

sarah.backhaus[at]finance-magazin.de