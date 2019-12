Berater-News: Willis Towers Watson, Alvarez & Marsal, BCG

Henrik Mook ist neuer Director und Practice Head Consumer & Retail bei Kienbaum. Der 43-Jährige war von 2004 bis 2008 bereits einmal für das Beratungshaus tätig. In den zurückliegenden Jahren arbeitete er als Partner für H.I. Executive Consulting, als Managing Partner für die Personalberatung Schilling Partners, als Global Head of Strategic Clients für Berenberg und war seit 2017 Managing Partner der globalen Consumer & Retail Practice bei Odgers Berndtson.



Der Wirtschaftsprüfer Volker Krug übernimmt mit Beginn des Geschäftsjahres am 1. Juni 2020 den CEO-Posten bei Deloitte Deutschland. Er wurde für vier Jahre gewählt und folgt turnusgemäß auf Martin Plendl. Plendl wird bis Mai 2021 seine Rolle als CEO des europäischen Verbundes Deloitte DCE sowie in der Deloitte Global Executive weiter ausführen.



Der Versicherungsmakler Aon gründet eine neue Einheit „Cyber Solutions“, die Kunden zur Abwehr von Cyber-Risiken beraten soll. In der DACH-Region wird Johannes Behrends die Themen künftig verantworten. Behrends ist seit 2009 bei Aon tätig und auf Cyber-Risiken spezialisiert. Zuletzt war er „Head of Specialty Cyber“ in Deutschland. Aon hat sich zudem gerade mit dem Hamburger Versicherungsmakler Trium Insurance Broker zusammengeschlossen, der auf das Risikomanagement im Bereich Real Estate spezialisiert ist. Mit dem Zusammenschluss will Aon seine Marktposition in der Immobilienbranche ausbauen.



Die Kommunikationsagentur Hill+Knowlton Strategies kooperiert künftig bei den Themen Healthcare und Corporate Communications mit der Agentur The Messengers. Die Zusammenarbeit beschränkt sich auf Geschäftsfelder, in denen kein Wettbewerbsverhältnis besteht. Beide Agenturen behalten nach eigenen Angaben ihre unternehmerische Selbstständigkeit und Eigenverantwortung.



Sassan Yussefi ist neuer Senior Client Partner der Personalberatung Korn Ferry. Er wechselt von Heidrick & Struggles, wo er seit 2014 tätig war. Yussefi ist spezialisiert auf die Besetzung von C-Level-Positionen, insbesondere in den Bereichen Medizin, Government Relations sowie Forschung & Entwicklung.



Bernd Martens übernimmt die neugeschaffene Position des Chief Specialty Officer bei dem Versicherungsmakler Aon. Er soll das Geschäft mit strategischen Partnern in den Bereichen Financial Institution, Professional Service, Restrukturierung sowie M&A ausbauen. Martens war zuletzt Member of the Board und Leiter Kooperationen bei Marsh und arbeitete zuvor bei Willis.



Die Personalberatung Spencer Stuart baut in Frankfurt ein China Desk auf. Das von Yanli Chen geleitete Büro soll eine Schnittstelle zwischen dem chinesischen und dem deutschen Standort sein. Chen wechselt vom Schön-Zentrum für chinesische Sprache und Kultur, für das sie als Marketingspezialistin arbeitete. Sie war zuvor bei Clifford Chance für das deutsche Business Development des China Desks zuständig.



Beat Anton Welti ist neuer Principal bei der Personalberatung Heidrick & Struggles in Zürich, wo er sich auf die Besetzung von Senior-Stellen für Konsumgüterunternehmen konzentrieren wird. Welti war selbst viele Jahre als CEO im Handel tätig, unter anderem als Vorstandschef der Migros-Tochter Bischofszell Nahrungsmittel, der Unilever-Tochter Oswald und des Weinhauses Schuler St. Jakobs Kellerei.



Thomas Ebel leitet künftig als Partner den Beratungsbereich Value Chain Strategy bei dem auf Wertschöpfungsketten spezialisierten Beratungsunternehmen Camelot. Er war zuvor 13 Jahre lang bei der Strategieberatung McKinsey für Kundenprojekte im Bereich Operations und Supply Chain Management verantwortlich.



Die Strategieberatung Advyce ist eine Kooperation mit der Beratungsfirma InterChina Consulting eingegangen, die mit rund 50 Beratern in Peking und Shanghai chinesische Unternehmen zu den Bereichen Strategie und M&A berät. Advyce beschäftigt rund 60 Beratern in Berlin, Düsseldorf, München, Wien und Zürich.



