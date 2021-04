M&A-Berater sind wieder in Partylaune

Die vollere Auftragspipeline dürfte aber zumindest in diesem Jahr noch nicht wegbrechen: Ihr Projektaufkommen in den kommenden drei bis acht Monaten bewerten die M&A-Berater und Investmentbanker mit 2,0 und damit so gut wie seit Herbst 2018 nicht mehr. Damals lag der Wert bei 2,25.



Auch mit Blick auf die anstehenden Projekte zeichnet sich ein Unterschied zwischen den verschiedenen Beratergruppen ab: Die Mid- und Largecap-Berater sehen sich in den kommenden Monaten mit einer Auslastung von 2,42 stärker gefordert als die Smallcap-Kollegen, die ihre künftige Auslastung mit 1,66 beziffern.



olivia.harder[at]finance-magazin.de