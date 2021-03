Gerry Weber und die (zu) späte Erkenntnis von PwC

PwC erklärt auf FINANCE-Nachfrage, dass sie zum aktuellen Verfahren keine Stellung nehmen dürfen. Ärgerlich dürfte für PwC auch sein, dass die bisher investierte Arbeit in die Prüfung wohl umsonst war – zwei Wochen vor Veröffentlichung dürfte ein Gros der Arbeit schon erledigt worden sein.

Was heißt das nun für Gerry Weber? Der Konzern muss die Prüfung des Jahresabschlusses 2020 sowie die Veröffentlichung verschieben und sich dafür einen neuen Prüfer suchen, wie aus der Meldung hervorgeht. Dieser soll von einem Gericht bestellt werden. Gerry Weber darf jedoch einen Prüfer vorschlagen. Welchen genau, das prüft der Konzern noch, eine Gesellschaft, die mit der Modebranche vertraut ist wäre von Vorteil, gibt ein Sprecher auf Anfrage von FINANCE bekannt.

Durch das Eingreifen des Gerichts wird die Suche nach einem neuen Prüfer zwar beschleunigt, doch dieser muss sich nach der Bestellung erst einmal komplett neu in die Bilanzen des Unternehmens einarbeiten. So etwas kann lange dauern, zumal Prüfungen bei Unternehmen in Krisensituationen nicht selten noch aufwendiger sind. Gerry Weber will sich bemühen, „den Jahresabschluss schnellstmöglich vorzulegen“, so ein Sprecher. Und der Modekonzern drückt aufs Tempo: „Mehrere Monate sind dabei nicht in unserem Horizont.“