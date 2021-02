Gerry Weber braucht frisches Geld

Dass noch unsicher ist, mit wie viel frischem Cash Gerry Weber genau rechnen kann, liegt an der komplexen Struktur der Finanzierung. Das Unternehmen hat eine neue, besicherte Kreditfazilität über 12 Millionen Euro abgeschlossen. In diesem Rahmen erhalten die Gläubiger der bis 2023 laufenden Anleihe die Möglichkeit, ihre Papiere in eine Kreditbeteiligung zu tauschen – allerdings nur, wenn sie auch zusätzliches Cash in gleicher Höhe zur Verfügung stellen.