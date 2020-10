Kapitalmarkt-Comeback für Gerry Weber

Für Gerry Weber wird der weitere Verlauf der Corona-Pandemie in Deutschland extrem wichtig sein. Bislang muss das Unternehmen an dem Ausblick für das Gesamtjahr nicht rütteln: Den Einfluss der Coronakrise auf die Umsatz- und Ertragsentwicklung hatten die Westfalen bereits in ihrer Prognose berücksichtigt. Die Zahlen für das dritte Quartal 2020 will Gerry Weber am 30. November veröffentlichen.



Soviel gibt das Unternehmen aber schon bekannt: In den ersten neun Monaten dieses Jahres erwirtschaftete Gerry Weber einen Umsatz zwischen 222 und 232 Millionen Euro. Für das Gesamtjahr erwartet das Unternehmen einen Umsatz zwischen 260 und 280 Millionen Euro. Das normalisierte Ebitda (Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) soll sich auf einen negativen mittleren zweistelligen Millionenbetrag belaufen.



