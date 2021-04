Nach Wirecard: KPMG wird neuer Commerzbank-Prüfer

Die Commerzbank hat ihren neuen Abschlussprüfer gefunden: Der Aufsichtsrat der Bank will KPMG als Wirtschaftsprüfer ab dem Geschäftsjahr 2022 vorschlagen. Das geht aus der Einladung für die Hauptversammlung des Geldinstituts hervor. Die Zustimmung der Aktionäre gilt meist als Formsache.



Die Commerzbank hatte eigentlich erst 2018 den Prüfer gewechselt – damals gewann EY das prestigeträchtige Prüfmandat, was ein großer Erfolg für das Big-Four-Haus war. Doch wegen des Wirecard-Skandals muss der Wirtschaftsprüfer das Mandat wieder abgeben: Im September gab die Commerzbank bekannt, dass sie ihren Prüfer austauschen will. Die Bank gehört zu den Unternehmen, die im Zuge der Wirecard-Pleite viel Geld verloren haben. Sollte die Commerzbank gegen Wirecards Prüfer EY klagen – so wie es momentan viele geschädigte Parteien erwägen – käme es zu einem Interessenskonflikt.