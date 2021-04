Wie kam Wirecard auf den Trick mit den Treuhandkonten?

Doch wie kam Wirecard überhaupt auf die Idee mit den Treuhandkonten? Das war einer der Knackpunkte in der Befragung von EY. Ich kann nicht mehr genau sagen, wann der Ausschussvorsitzende Key Gottschalk ein gewisses Schreiben von EY ins Gespräch brachte. Doch diesen Moment werde ich nie vergessen: War das die Lösung des Rätsels?



Nervös tippte ich in die Tasten meines Laptops. Kann es wirklich so einfach sein? Ich erinnerte mich an einen Spruch, den ich kurz nach der Wirecard-Pleite gehört habe. Wissen Sie noch, warum aus den Big Five die Big Four wurden? „Enron raubte die Bank, Arthur Andersen stellte das Fluchtauto zur Verfügung.“ In der nächsten Pause tauschte ich mich mit meinem Kollegen aus. Wir waren beide ziemlich angespannt und redeten wild durcheinander. Es ging weiter, wir mussten zurück zur Sitzung.