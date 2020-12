CFO-News: Beiersdorf, Tüv Hessen, Corestate

Doch damit nicht genug: Der bisherige Vorstandsvorsitzende und Finanzchef in Personalunion, Lars Schnidrig, hatte im Oktober seinen Abschied angekündigt, obwohl er eigentlich im Jahr 2019 für vier Jahre zum CEO berufen wurde. Nun übernimmt er wieder seinen alten CFO-Posten, eine Rolle die er bereits von 2017 bis 2018 ausfüllte. Die komischen Wendungen könnten möglicherweise mit veränderten Aktionärsstrukturen und einem neuen Großaktionär beim SDax-Konzern zusammenhängen. So halte das britische Immobilien-Investmenthaus Vestigo laut Unternehmensangaben neuerdings fast 10 Prozent an Corestate. Daneben sollen zwei weitere Großaktionäre knapp 15 Prozent der Aktien halten. Deren Namen sind bislang nicht bekannt.